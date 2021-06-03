Чебоксары, , 09:07 — REGNUM В Чувашии по итогам предварительного голосования «Единой России» в Государственный совет в 11-ти одномандатных округах из 22-х побеждают действующие депутаты. В десяти округах не было заявлено ни одного депутата регионального парламента, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

В праймериз по одномандатным округам приняли участие 16 действующих депутатов Госсовета, из них 11 победили по итогам предварительного голосования. Это Николай Угаслов, Олег Мешков, Юрий Попов, Виталий Иванов, Юрий Зорин, Сергей Мельников, Дмитрий Арсютов, Олег Дельман, Алексей Мурыгин, Андрей Александров и Николай Николаев.

В десяти округах среди кандидатов не было зарегистрировано ни одного действующего депутата Государственного совета Чувашии. Отметим, что в праймериз не участвовали спикер Госсовета Альбина Егорова и её заместитель Юрий Кислов. Ещё один вице-спикер, Александр Федотов, уступил в предварительном голосовании Николаю Угаслову.

Также среди лидеров праймериз — депутат Госдумы Николай Малов, который до перехода в федеральный парламент работал в республиканском Госсовете.

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Победителями предварительного голосования среди кандидатов-одномандатников стали директор Чапаевского завода Михаил Резников, руководитель вурнарского завода смесевых препаратов Владимир Свешников и главврач Чебоксарской районной больницы Владимир Викторов, которые были депутатами Госсовета разных созывов.

Ещё четыре кандидата — действующие депутаты муниципальных уровней. Это директор цивильской школы Татьяна Баранова, директор новочебоксарской школы искусств Ольга Петрова, алатырский предприниматель Евгений Таланов и чебоксарский бизнесмен Владимир Кузин. Остальные три кандидата являются топ-менеджерами различных предприятий: Александр Титов, Сергей Кольцов и Алексей Михалуков.

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