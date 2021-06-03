Киев, , 09:11 — REGNUM Верховная рада Украины рассмотрит проект постановления, в котором президент Белоруссии Александр Лукашенко назван «угрозой» международной безопасности. Об этом заявил председатель украинского парламента Дмитрий Разумков 2 июня в эфире «Пятого канала».

«Состоялось заседание комитета, который принял проект постановления. Я думаю, что он 3 июня будет рассмотрен в стенах парламента», — рассказал спикер Рады.

Разумков отметил, что его личная позиция по данному вопросу зависит от того, что именно будет написано в документе.

Напомним, ранее заместитель главы МИД Украины Эмине Джапарова возложила на Лукашенко ответственность за ограничения, которые ввели некоторые страны в отношении самолётов белорусской авиакомпании «Белавиа».

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