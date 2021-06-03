Вашингтон, , 09:06 — REGNUM Советник Белого дома по вопросам медицины Энтони Фаучи знал о том, что Уханьский институт вирусологии проводит опасные исследования в области мутаций коронавируса, заявил 2 июня сенатор-республиканец Рэнд Пол, сославшись на недавно опубликованную электронную переписку. Об этом сообщает New York Post.

«Электронные письма рисуют тревожную картину — тревожную картину того, как доктор Фаучи с самого начала беспокоился о том, что он финансировал исследования мутаций с приобретением функции», — заявил Пол в эфире телеканала Fox News, добавив, что Фаучи «знает это и сегодня, но так и не признал этого».

Пол, неоднократно сталкивающийся с Фаучи по целому ряду связанных с пандемией вопросов, указывал на электронное письмо от 1 февраля 2020 года, адресованное одному из своих заместителей в Национальном институте аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID) Хью Окинклоссу. Это письмо стало достоянием общественности в рамках запроса по Закону о свободе информации.

Из письма следует, что в первые месяцы пандемии Фаучи был обеспокоен статьей в Nature Medicine, из которой выходило, что ряд схожих с атипичной пневмонией коронавирусов может передаваться человеку. Одним из авторов статьи выступала вирусолог Ши Чжэнли.

«Статья, которую вы мне выслали указывает на то, что эксперименты проводились до приостановки [в октябре 2014 года] исследований мутаций с приобретением функций», — ответил Окинклосс, добавив, что некая Эмили проверит, имеют американские биологи хотя бы отдаленные связи с этой работой за границей.

Пол отметил, что недавно во время слушаний в конгрессе Фаучи заявил, что не финансировал никаких исследований в области мутаций с приобретением функций.

«Я процитировал ту конкретную статью… Он беспокоился об этом в феврале прошлого года, но всего две недели назад он сказал мне: «О, это не были мутации с приобретением функций», — указал Пол.

Читайте также: Убившая миллионы пандемия, похоже, оплачена США — American Conservative