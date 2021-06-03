Вашингтон, 3 июня 2021, 09:06 — REGNUM Советник Белого дома по вопросам медицины Энтони Фаучи знал о том, что Уханьский институт вирусологии проводит опасные исследования в области мутаций коронавируса, заявил 2 июня сенатор-республиканец Рэнд Пол, сославшись на недавно опубликованную электронную переписку. Об этом сообщает New York Post.
Пол, неоднократно сталкивающийся с Фаучи по целому ряду связанных с пандемией вопросов, указывал на электронное письмо от 1 февраля 2020 года, адресованное одному из своих заместителей в Национальном институте аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID) Хью Окинклоссу. Это письмо стало достоянием общественности в рамках запроса по Закону о свободе информации.
Из письма следует, что в первые месяцы пандемии Фаучи был обеспокоен статьей в Nature Medicine, из которой выходило, что ряд схожих с атипичной пневмонией коронавирусов может передаваться человеку. Одним из авторов статьи выступала вирусолог Ши Чжэнли.
Пол отметил, что недавно во время слушаний в конгрессе Фаучи заявил, что не финансировал никаких исследований в области мутаций с приобретением функций.
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