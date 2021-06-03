Екатеринбург, , 09:07 — REGNUM В Свердловской области полностью привили от коронавируса уже 397 936 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.

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По данным областного минздрава, первый компонент вакцины поставили уже 477 421 человек, по данным на 3 июня 2021 года.

Вакцинация организована в 82 медучреждениях, задействованы 155 кабинетов. Также работают 42 мобильные бригады и 32 мобильных пункта, где можно поставить прививку.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее регион получил сразу три партии вакцин от коронавируса.

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