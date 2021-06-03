Оренбург, 3 июня, 2021, 09:05 — ИА Регнум. В Оренбурге со 2 июня центральный городской пляж работает официально. Получено разрешение от всех ведомств. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Пресс-служба администрации Оренбурга Центральный городской пляж Оренбурга

В рамках подготовки территории проведены очистка пляжа от мелкой поросли и мусора, водолазное обследование акватории дна реки Урал, взяты необходимые пробы воды и песка для анализа, завезено около 900 тонн нового песка из Елшанского месторождения, установлены столбы со спасательными кругами. Роспотребнадзор исследовал состояние песка и воды в реке, сделав выводы о соответствии нормам.

На пляже появились 20 лежаков с навесами и пять новых кабин для переодевания. Архитектурные сооружения приобрели в рамках реконструкции набережной реки Урал в 2020 году. Благоустройство пляжа обошлось в 800 тыс. рублей.

«В этом году городской пляж оборудован максимально комфортно для оренбуржцев. Все, что было запланировано — сделано. Хотелось бы отметить эстетическую привлекательность и качественное исполнение деревянных пляжных конструкций. Мы надеемся, что оренбуржцы по достоинству оценят архитектурные сооружения и будут бережно к ним относиться, чтобы оборудование прослужило максимально долгий срок», — сказал директор МКУ «Жилищно-коммунальное хозяйство» Сергей Балдин.

Между тем, стоит отметить, что именно лежаки вызвали замечания горожан в соцсетях. Люди недоумевают, как можно поставить конструкции по типу пергол, которые не защищают от солнца.

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