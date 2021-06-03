Джакарта, 3 июня 2021, 09:04 — REGNUM Министр обороны Индонезии Прабово Субианто заявил, что модернизация основной системы вооружения является неотложным делом и должна быть произведена немедленно, сообщает CNN Indonesia.
По словам министра, военная техника, используемая флотом, военно-воздушными силами и армией, устарела и требует срочной замены.
«Многие из наших систем оборудования устарели. Пришло время, необходимо срочно их заменить», — заявил Прабово Субианто.
Документ с бюджетом на закупку военной техники на период 2020—2024 годов в размере $124 млрд находится в центре внимания общественности.
В министерстве обороны заявили, что документ, появившийся в сети, является черновым вариантом.