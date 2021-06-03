Санкт-Петербург, , 09:28 — REGNUM Губернатор Магаданской области Сергей Носов будет участвовать в работе XXIV Петербургского международного экономического форума. 3 июня состоится официальное открытие ПМЭФ-2021, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Колымы.

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Деловая программа ПМЭФ-2021 включает более чем 130 экспертных дискуссий и множество перспективных площадок. Сергей Носов планирует рабочие встречи с потенциальными инвесторами, подписание ряда соглашений по социально-экономическому развитию Магаданской области. В частности, на полях форума глава Колымы намерен подписать соглашения в рыбопромышленной сфере, а также в отрасли недропользования.

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Как сообщало ИА REGNUM, эксперты приходят к выводу, что роль Петербургского форума как площадки, на которой регионы смогут решать вопросы привлечения инвестиций, будет в дальнейшем возрастать.