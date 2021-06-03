Краков, Польша, , 09:03 — REGNUM Студенты Горно-металлургической академии им. Станислава Сташица в Кракове разработали биомеханический протез пальца для пациентов после травматических ампутаций. Об этом в эфире Polskie Radio сообщил научный руководитель данной группы студентов, профессор Гжегож Цемпура.

«Разработанные пальцы будут функциональными и простыми в использовании. Их уже можно использовать. Но наша исследовательская группа планирует еще сконструировать окончания пальцев таким образом, чтобы ими можно было писать на клавиатуре, пользоваться экраном мобильного телефона. Мы, опытные исследователи, помогаем студентам, но они проделывают и очень большую самостоятельную работу. Можно сказать, что это их разработка», — добавил ученый.

По словам Цемпуры, когда биомеханический протез пальца будет усовершенствован, будет проведено его тестирование среди пациентов больницы имени Рыдыгера в Кракове.