Гонконг, Китай, , 09:00 — REGNUM Представительство МИД Китая в Гонконге усилит противодействие иностранному вмешательству в дела специального административного района. Об этом 3 июня заявил глава представительства Лю Гуанъюань, пишет газета South China Morning Post.

По его словам, внешние силы используют темы прав человека и демократии в качестве предлога для вмешательства в дела Гонконга, клеветы в адрес центрального правительства и введения санкций.

Гуанъюань отметил, что внешнее давление не сможет поколебать приверженность политике «Одна страна — две системы». Дипломат добавил, что представительство также будет содействовать экономическому развитию Гонконга.

Напомним, Лю Гуанъюань ранее занимал должность посла Китая в Польше. Он прибыл в Гонконг в качестве главы представительства МИД КНР в конце мая.

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