Улан-Удэ, , 08:59 — REGNUM Мэр столицы Бурятии Улан-Удэ Игорь Шутенков поручил определить ответственных за все детские площадки в городе. По его словам, если площадка есть, то должен быть тот, что несёт за неё ответственность, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-служба администрации города.

В настоящее время представители муниципальной жилищной инспекции с общественниками обследуют игровые площадки. На ряде проверенных объектов отсутствовали таблички с телефонами экстренных служб, вблизи располагались старые опасные конструкции и коммуникации. На некоторых площадках проверяющие нашли мусор, а также бетонные и металлические элементы.

«Хочу еще раз уточнить, если детские площадки расположены на придомовой территории, то они входят в состав общего имущества. Управляющие организации обязаны обслуживать данные площадки», — отметила начальник инспекции Алена Азаревич.

При этом у более чем 200 площадок, расположенных на неразграниченных территориях нет ответственных за содержание.

Читайте ранее в этом сюжете: В Улан-Удэ с улиц уберут надувные батуты