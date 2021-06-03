Красноярск, , 08:59 — REGNUM По состоянию на 12:00 (местное время) 3 июня в Красноярске уровень воды в реке Енисей составляет 406 см. Как сообщили ИА REGNUM в мэрии города, сброс Красноярской ГЭС — 6 100 кубометров/сек.

Мониторинг паводковой ситуации в Красноярске продолжается. Прогнозируется рост уровня воды в Енисее в первой декаде июня. Горожанам рекомендуют соблюдать меры безопасности.

Напомним, по состоянию на 20:00 2 июня сброс воды на Красноярской ГЭС составлял 6050 кубометров/сек., уровень воды в Енисее — 386 см. В городе были подтоплены придомовые территории и гаражная линия по ул. Лесная, территория в районе ул. Турбаза у лодочных гаражей и другие территории. В городе введён режим угрозы ЧС.

Читайте ранее в этом сюжете: В Красноярске из-за паводка введён режим угрозы ЧС