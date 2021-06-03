Москва, , 09:08 — REGNUM Вопрос о введении прогрессивной шкалы налогообложения уже перезрел, несправедливо, когда миллиардеры платят налогов столько же, сколько бедняки, отметил главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров в четверг, 3 июня, комментируя результаты опроса ВЦИОМ.

Ранее РБК сообщило, что, по данным социологов, большинство граждан страны (54%) готовы платить более высокие налоги при условии, что государство будет оказывать малоимущим более значительную поддержку, а именно — предоставлять им больше бесплатных услуг в сферах здравоохранения, образования и других. Кроме того, большинство опрошенных (83%) высказались за введение прогрессивной шкалы налогообложения.

« Я помню, как в девяностые годы, в самой нижней точке падения нашей страны, деловая молодежь вполне серьезно обсуждала свою готовность на «самообложение». Спор шел лишь о том, какую сумму каждый готов платить, чтобы поддержать армию.

Речь шла о поддержке армии, которая, помимо старшего поколения, в девяностые годы оказалась не только в самом трагическом положении, но и на передовой борьбы за государство — в Чечне. Такого рода настроения характерны для нашего народа не только теперь, когда мы стали жить лучше чем, в девяностые годы — они характерны в любой ситуации.

Сегодня же вопрос прогрессивной шкалы налогообложения перезрел. Это вопрос элементарной справедливости. Несправедливо, когда миллиардеры платят столько же, сколько бедняки.

Из уст представителей государства еще недавно звучали такие «отмазки», как то, что самые богатые настолько богаты, что становятся и самыми хитрыми. И они такие самые хитрые, что государство якобы совершенно не может заставить их платить повышенные налоги, адекватные их повышенным, мягко говоря, доходам. Что они тут же все как один финансово (а может быть и не финансово) убегут за границу и лишат нашу страну своего драгоценного присутствия.

Конечно, эта «отмазка» — лицемерие, потому что государство, вся эта когорта высокооплачиваемых чиновников, только потому и нужна нашей стране и только потому и высоко оплачивается, чтобы исполнять свои обязанности, чтобы не продаваться хотя бы по мелочи, чтобы отлавливать тех, кто бежит от закона.

У простого человека, беззащитного человека, конечно, нет возможности сбежать от налогообложения в офшор. Но делать вид, что наше государство не знает, как бороться с офшорами, делать вид, что наше государство не может проследить связи между олигархическими исполнителями государственных контрактов и их офшорами — смешно.