Загреб, , 09:00 — REGNUM Хорватская компания Rimac Automobili, базирующаяся в городе Света-Неделя, представила электрический 1900-сильный гиперкар Nevera. Об этом сообщается на сайте компании.

Новый автомобиль создан на основе концепт-кара C-Two, который был представлен еще три года назад. Название новое авто получило в честь штормов, возникающих у побережья Адриатического моря.

Для водителей Nevera будут доступны два режима вождения: «низкое сопротивление» (0,3 Cx) и «высокая прижимная сила» (+326%).

Автопроизводители в серийной машине Rimac изменили дизайн капота, сплиттеров, радиаторной решётки и некоторых других элементов кузова машины. Отдельно стоит отметить, что новые воздухозаборники повысили эффективность тормозной системы и трансмиссии на 30%.

В качестве силового агрегата у электрокара система из четырёх электромоторов общей производительностью 1914 л. с. Электромоторы питаются от высоковольтного аккумулятора 120 кВт-ч. Максимальная скорость автомобиля равна 412 км/ч.

Ранее на дорогах общего пользования в Германии был испытан гиперкар Mercedes-AMG One. За его рулём сидел главный технический директор спортивного подразделения Mercedes-AMG Йохен Германн. Тестовый экземпляр модели выполнен в духе гоночного болида «Формулы-1». Машина была переработана в соответствии с требованиями выбросов и общей дорожной нагрузки.

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