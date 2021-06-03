Санкт-Петербург, , 09:03 — REGNUM В центре Петербурга курьер одной из популярных служб доставки продуктов питания с термосумкой за плечами прыгнул с моста прямо на крышу прогулочного теплохода, шедшего по реке Мойке в районе Марсова поля.

Молодой человек пошел на риск, чтобы отдать заказ клиенту, находившемуся в это время на теплоходе. Об этом экстремальном случае доставки сообщает 3 июня телеканал «Санкт-Петербург».

Прыжком с моста выходка курьера не ограничилась. «Юноша успешно передал пакет, а затем прыгнул в воду и доплыл до берега», — отмечает источник.

Позже молодой человек сообщил шокированным очевидцам, что ведет блог в соцсети и специализируется на экстриме, и запись происходившего на мойке станет новым постом его блога.