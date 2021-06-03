Москва, , 08:56 — REGNUM В медицинских учреждениях Москвы врачи-рентгенологи начнут применять искусственный интеллект в исследованиях для распознавания болезней по 13 направлениям, сообщается на портале мэра столицы.

Развитие сюжета: Мэр Москвы рассказал о внедрении искусственного интеллекта

В частности, искусственный интеллект поможет выявлять остеопороз, ишемическую болезнь сердца, аневризму грудного отдела аорты, злокачественные новообразования, рассеянный склероз, болезнь Альцгеймера и др.

Алгоритмы искусственного интеллекта обрабатывают снимок до того, как его изучает врач. Области, требующие повышенного внимания врача, выделяются цветом. Сервисы искусственного интеллекта интегрированы в единый радиологический информационный сервис (ЕРИС).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, закон об эксперименте по специальному регулированию для внедрения искусственного интеллекта в Москве вступил в силу 1 июля 2020 года.

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