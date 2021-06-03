Минск, , 09:06 — REGNUM Задержанию белорусского блогера Романа Протасевича в Минске предшествовал его конфликт с человеком, связанным с «киберпартизанами» и рассылкой ложных сообщений о готовящихся терактах. Об этом Протасевич рассказал на видео, опубликованном в телеграм-канале белорусского телеканала ОНТ.

Следите за развитием событий в трансляции: «Скандал с задержанием основателя Nexta Романа Протасевича и его последствия»

Блогер высказал предположение, что его «просто подставили». Он рассказал о довольно напряжённом «личностном конфликте» с единственным человеком.

«Изначально у нас не было конфликтов, но на первой пьянке он сказал, что будут проблемы. У нас у обоих, мол, сильные характеры, поэтому могут быть проблемы», — отметил Протасевич.

По словам блогера, за 40 минут до вылета из Афин он написал об этом в рабочий чат, где был и этот человек. Его имени Протасевич не называет. Больше нигде о перелёте блогер не сообщал.

Задержанный уверен, что его недоброжелатель был связан с «киберпартизанами» — хакерами, атакующими сайты белорусских госструктур. Эти же люди занимались в Белоруссии массовыми лжеминированиями.

Как сообщало ИА REGNUM, блогера Протасевича задержали в Минске 23 мая после экстренной посадки самолёта авиакомпании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс. Протасевич известен как создатель телеграм-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским.

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