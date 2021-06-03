Москва, , 08:55 — REGNUM Сетевое издание VTimes (включён в список СМИ-иноагентов) с 12 июня прекращает свою деятельность, сообщается на сайте издания.

«Вынуждены вам сообщить, что мы не видим возможности продолжать издание VTimes. Рекламодатели и партнеры не понимают, как сотрудничать с «иноагентом», и мы не можем их за это осуждать», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что добровольных пожертвований читателей недостаточно, чтобы «финансировать издание качественного медиа».

Кроме того, говорится на сайте издания, статус иноагента лишает их большей части медиаповестки, поскольку «многие чиновники, бизнесмены и даже аналитики» опасаются давать им комментарии.

«Поэтому мы приняли решение прекратить издание VTimes 12 июня», — добавили там.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая Минюст объявил о включении сетевого издания VTimes. io (включено в список СМИ-иноагентов) в перечень СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Это издание работает с 2020 года, его создали журналисты, покинувшие газету «Ведомости» после смены руководства.

Комментируя это, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в действиях Минюста нет признаков системной работы против независимых СМИ. Минюст действует в строгом соответствии с законом и присваивает статус иноагента тому или иному СМИ при наличии критериев.

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