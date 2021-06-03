Прага, , 09:10 — REGNUM Выдвинутая на официальном уровне версия о взрывах во Врбетице в 2014 году, согласно которой в произошедшем виновна России, не внушает доверия. Об этом 3 июня сообщает информационное агентство EXANPRO, специализирующееся на анализе информации в сфере безопасности.

На месте взрыва боеприпасов в деревне Врбетица, 11 декабря 2014 года Policie.cz

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Бывший докладчик Иржи Вагнер указывает на достаточное количество нестыковок, «ложных или полностью сфабрикованных утверждений» в сценарии события 2014 года, выдвинутом официальной Прагой. Так, по его словам, одна из сомнительных улик причастности России к взрывам во Врбетице — электронное письмо, которое было направлено арендатору складов в регионе и содержало просьбу о допуске агентов на указанную территорию. Именно его в качестве доказательства используют в полиции и прокуратуре страны.

При этом аналитики отмечают, что в СМИ были опубликованы только копии паспортов якобы российских агентов, а само электронное письмо арендатору склада так и не было опубликовано. Более того, позднее первоначальная версия была пересмотрена, и в конечном итоге электронное письмо якобы пришло от Национальной гвардии Таджикистана.

Аналитики уверены, что электронное письмо сфабриковано, и есть вероятность, что его даже не существует. Они также предположили, что копия паспортов могла быть получена правительством Чехии «от своего иностранного партнёра, который является кукловодом чешской службы безопасности и информации», что позволило пустить национальную политику страны по направлению своих интересов.

Также отмечается, что никто не стал заниматься оценкой подлинности собранных улик, касающихся перемещения российских сотрудников спецслужб.

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«Как будто каждый верит абсолютно всему, что ему преподносит или направляет служба информации безопасности (BIS)», — подчёркивается в статье.

В итоге агентство заключило, что Прага выслала 18 российских дипломатов из-за «воображаемых и целенаправленных выводов разведки», целью которых является влияние на политику и общественное мнение. По словам аналитиков, всё преподносится так, как будто версия о причастности России к взрывам на складе боеприпасов не требует доказательств. Это заставляет сомневаться в профессиональной компетентности чешской разведки, отмечается в материале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что в деле о взрывах на складах с оружием во Врбетице в 2014 году имеется лишь единственная версия — якобы о связи случившегося с «агентами российских спецслужб».

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