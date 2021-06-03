Хабаровск, , 08:53 — REGNUM В Хабаровском крае загородные лагеря уже начали принимать детей. Всего с июня по сентябрь в них отдохнут более 9 тыс. школьников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 июня в пресс-службе регионального правительства.

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Всего за время летних каникул в лагерях края оздоровятся более 55 тысяч детей.

Для покупки путевок предусмотрена компенсация в размере 11 600 рублей. Эта сумма уже вычтена из стоимости.

Также есть возможность вернуть половину суммы, оплаченной за путёвку, благодаря федеральной программе кешбэка.

В крае для детей откроют 14 загородных центров, которые при утвержденной загрузке в 75% примут 3180 детей за смену. Также ждут ребят 352 пришкольных лагеря и 22 лагеря труда и отдыха. В них планируется отправить более 45 тыс. детей за все лето.

Как сообщало ИА REGNUM, кешбэк по путёвкам в детские лагеря найдёт реализацию в полном объёме благодаря работе правительства, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России 2 июня.