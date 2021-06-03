Киев, , 08:49 — REGNUM За минувшие сутки на Украине подтвердили 2581 случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщила 3 июня пресс-служба министерства здравоохранения страны.

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Согласно опубликованным данным, на Украине госпитализировали 1059 человек с COVID-19, 102 пациента скончались от последствий, вызванных заболеванием.

Наибольшее количество новых заражений зафиксировано в Киеве и Запорожской области — 529 и 182 случая соответственно.

Всего за время пандемии на Украине подтвердили 2 209 417 случаев заражения, 50 959 пациентов скончались от последствий, вызванных COVID-19.

Напомним, сутками ранее на Украине выявили 2205 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 и 158 летальных исходов, связанных с COVID-19.

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