Варшава, , 08:47 — REGNUM Заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк на своей странице в Facebook сообщил, что 28 июня в польской Познани состоится встреча министров иностранных дел стран Вышеградской группы (Венгрии, Польши, Словакии и Чехии) и Западных Балкан (Албании, Боснии и Герцеговины, Косово, Северной Македонии, Сербии, Словении, Хорватии и Черногории).

По словам польского дипломата, данные переговоры будут посвящены присоединению к ЕС некоторых стран Западных Балкан: Северной Македонии и Албании.

«Сегодня в ЕС есть несколько стран, которые скептически относятся к интеграции стран Западных Балкан в Европейский союз. Но в Вышеградской группе нет стран, которые смотрят на это отрицательно. Поэтому мы обсудим то, как Вышеградская группа может помочь балканским партнерам приблизиться к евроинтеграции», — сообщил Шинковский вель Сенк.

Дипломат уточнил, что страны Западных Балкан находятся «на разной скорости по пути в Евросоюз». «Если Словения и Хорватия уже вступили в ЕС, с Албанией и Северной Македонией ведутся переговоры, то в Сербии европейский курс пока даже не является окончательным выбором. И мы должны поддерживать эту республику, чтобы её курс не поменялся на восток», — добавил польский чиновник.