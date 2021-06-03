Абакан, , 08:46 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии выявили 27 носителей коронавируса, выздоровел 41 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 3 июня в правительстве региона.

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С начала 2021 года в республике подтверждён 5671 случай заражения коронавирусом. Общее число выздоровевших с 1 января — 5223.

На сегодняшний день в Хакасии в стационарах лечатся 116 пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе десять человек — на ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июня в Хакасии выявили 25 носителей SARS-CoV-2, выздоровели 38 человек.

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