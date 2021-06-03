Сеул, , 08:48 — REGNUM За минувшие сутки в Южной Корее от COVID-19 привили 381 551 человек. Об этом 3 июня сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

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По состоянию на 00:00 3 июня в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 6 741 993 человека. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 13,1%.

Отмечается, что прививку препаратом AstraZeneca в стране сделали 4 296 043 человека, а препаратом Pfizer — 2 445 950 человек.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили ещё 22 229 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 2 220 728 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 681 случай заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 142 157.

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