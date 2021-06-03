Екатеринбург, , 08:48 — REGNUM В Свердловскую область поступили три партии вакцин от коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.

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Самая большая партия состоит из 18 900 доз вакцины «Спутник V». Их уже распространяют по больницам области. Также регион получил вакцину «ЭпиВакКорона», которой можно привить 12 600 человек.

Помимо этого, в область доставили партию в 3120 доз вакцины «КовиВак» Центра Чумакова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генконсул Германии в Екатеринбурге Матиас Крузе привился от коронавируса российской вакциной «Спутник V».

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