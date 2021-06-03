Оренбург, , 08:44 — REGNUM В администрации Оренбурга заявили, что не согласны с выводами прокуратуры о нарушениях при реставрации объекта культурного наследия — спуска в реке Урал. Чиновники считают, что выводы надзорного ведомства сделаны в отсутствие объективных причин и проведения соответствующей экспертизы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Также в администрации проинформировали о том, что никому из должностных лиц, а также сотрудников мэрии Оренбурга обвинений не предъявлено.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по материалам прокурорской проверки СУ СКР по региону возбудило уголовное дело по факту превышения должностных полномочий. По данным прокуратуры, инспекция госохраны объектов культурного наследия Оренбургской области незаконно выдала разрешение на ремонт, а реставрация проводилась при отсутствии рабочей проектной документации и сведений о лице, на которое возложен обязательный технический надзор за качеством ремонтных работ. Сделан вывод о небезопасном состоянии лестничного марша и необходимости устранения дефектов на 5 млн рублей.

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