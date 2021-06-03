Магнитогорск, Челябинская область, , 08:44 — REGNUM В Магнитогорске Челябинской области у троих граждан изъяли около 35 кг. наркотических веществ. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Операцию провели сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков при силовой поддержке отряда спецназначения «Гром». Под подозрение попали местные жители 1984, 1982 и 1985 года рождения. Оказалось, что трое граждан выращивали наркосодержащие растения, а также хранили вещества с целью сбыта. Их помещения были предназначены как раз для этого — оборудованы системами вентиляции, освещения, отопления и полива.

Теперь граждане арестованы. Им грозит до 20 лет колонии.