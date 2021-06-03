Санкт-Петербург, , 08:48 — REGNUM Полицейские Санкт-Петербурга задержали «дружелюбного» карманника, который незаметно похитил у писателя Александра Пелевина мобильный телефон. Примечательно, что кража была совершена в день празднования присуждения писателю престижной литературной премии «Национальный бестселлер».

32-летний писатель стал жертвой карманника вечером 30 мая на улице Некрасова в центре Петербурга. В этот вечер Пелевин отмечал радостное событие в одном из баров, когда к нему подошел молодой незнакомец и дружески приобнял. Спустя некоторое время литератор заметил, что после встречи с незнакомцем у него пропал телефон, стоимостью в 15 тыс. рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»).

"2 июня в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления уголовного розыска Главка задержан ранее судимый за имущественные преступления 22-летний уроженец среднеазиатского государства. Установлено, что на «дело» злоумышленника привёз его 21-летний товарищ», — рассказали 3 июня в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ, до избрания меры пресечения.

«У оперативников есть все основания полагать, что подобным «приветствием» мужчина зарабатывал себе на жизнь регулярно. В настоящее время полицией устанавливаются иные эпизоды противоправной деятельности задержанного», — подытожили в полиции.