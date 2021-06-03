Каа-Хемский район, Тува, , 08:39 — REGNUM В Туве 2 мая в 16:38 по местному времени произошло землетрясение магнитудой 4,0. Эпицентр сейсмособытия располагался в 40 км южнее села Усть-Ужеп Каа-Хемского района, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной службы гражданской обороны и ЧС.

«Интенсивность сотрясений в эпицентре 4,5 балла, интенсивность сотрясений в с. Усть-Ужеп около 3 баллов», — добавили в ведомстве.

Как отмечается, местные жители колебания земли не почувствовали. Жертв и разрушений нет, объекты жизнеобеспечения населения функционируют в штатном режиме.