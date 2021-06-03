Южно-Сахалинск, , 08:38 — REGNUM Спасатели предупредили жителей Сахалина о надвигающемся циклоне, который принесёт 4 июня в островной регион дождь и сильный ветер. Население попросили без необходимости не покидать населённые пункты, а в администрации районов направлены экстренные предупреждения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении МЧС.

Читайте также: В Костромской области ураган уничтожил могилы на четырёх кладбищах

По данным сахалинского управления Росгидромета, 4 июня циклон обрушится на Анивский, Долинский, Корсаковский, Невельский, Холмский, Углегорский, Макаровский и Томаринский районы. Ожидается сильный дождь — 7−19 мм за 12 часов. Порывы ветра на побережье будут достигать 17−22 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кадыйском районе Костромской области ураган уничтожил четыре кладбища.