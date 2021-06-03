Абакан, , 08:37 — REGNUM В Хакасии за неделю значительнее всего подорожали морковь, ржаной хлеб и пшеничная мука. Об этом ИА REGNUM сообщили 3 июня в Красноярскстате.

По данным статистиков, морковь выросла в цене на 10,40% или на 6,49 рубля (до 68,92 рубля за кг в среднем по состоянию на 31 мая), ржаной хлеб — на 5,21% или на 4,10 рубля (до 82,82 рубля за кг). Пшеничная мука стала дороже на 1,73% или на 0,74 рубля (до 43,52 рубля за кг).

Подешевели в Хакасии за неделю свежие помидоры (на 6,66%, до 185,70 рубля за кг), огурцы (на 4,98%, до 166,41 рубля за кг) и куриные яйца (на 4,30%, до 78,39 рубля за кг).

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае за неделю значительнее всего подорожали овощи.

Читайте также: В Красноярском крае подорожали овощи