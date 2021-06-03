Кишинёв, , 08:39 — REGNUM В Молдавии в течение суток 2 июня выявили 44 случая заражения коронавирусом в ходе 5014 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 255 285 носителей SARS-CoV-2. Из них признаны медиками выздоровевшими 247 716 человек, в том числе 107 — за последние сутки.

В больницах республики разместили 450 пациентов с COVID-19, из которых 78 находятся в тяжёлом состоянии. За время пандемии в 6120 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались, в том числе шестеро — за последние сутки.

Днём ранее в стране выявили 55 случаев заражения коронавирусом в результате проведения 5440 тестов. Выздоровевшими врачи признали 102 человека.

Стоит отметить, что в Молдавии набирает темп вакцинация от COVID-19. Согласно последним официальным данным, хотя бы одну дозу вакцины получили более 400 тыс. человек. Использована почти половина доз вакцин, доставленных в республику.

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