Самара, , 08:40 — REGNUM Одним из мировых лидеров в сфере развития государственно-частного партнерства стала Самарская область. Об этом 2 июня сообщает пресс-служба областного правительства.

Сообщается, что в апреле Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций (ООН) сообщила о результатах конкурса Building Back Better 2021. В итоге два проекта Самарской области вошли в список лучших мировых практик премии ООН.

«В нашем регионе эксперты отметили крупнейшее строительство моста через Волгу, который станет частью международного транспортного маршрута «Европа — Западный Китай» в Тольятти и действующий областной Центр экстракорпоральной гемокоррекции и клинической трансфузиологии в Самаре», — говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Самарская область признана абсолютным лидером среди регионов России по уровню развития государственно-частного партнерства.