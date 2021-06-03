Санкт-Петербург, , 08:34 — REGNUM Россия оказалась на одиннадцатом месте среди стран Европы по привлекательности для иностранных инвесторов. Эти данные приводятся в исследовании компании EY, которое планируется представитель 3 июня на Петербургском международном экономическом форуме.

По данным исследования, в 2020 году иностранные компании инвестировали в 141 проект на территории России. Отмечается, что количество прямых иностранных инвестиций (ПИИ) сократилось на 26%. Этот показатель сопоставим с динамикой сокращения иностранных инвестиций в среднем среди стран Европы.

В EY добавили, что количество проектов ПИИ в России сократилось до уровня 2014 года. Исследователи пришли к выводу, что пандемия коронавируса оказала на иностранные инвестиции влияние, сопоставимое с санкциями 2014 года.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первого квартала 2021 года объем прямых иностранных инвестиций в небанковский сектор экономики России составил $4,7 млрд.

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