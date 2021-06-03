Москва, , 08:34 — REGNUM Более половины российских граждан согласны платить более высокие налоги, если это обеспечит малоимущим людям больше бесплатных государственных услуг. Об этом говорят результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), сообщает 3 июня РБК.

Вариант ответа о более высоких налогах ради поддержки бедных выбрали 54% респондентов. В старшей возрастной группе (не моложе 60 лет) такой вариант более распространён.

Под большей поддержкой в данном случае подразумевается большее количество бесплатных услуг, в том числе в образовании, медицине и сфере безопасности.

За минимальные налоги, которые бы позволяли гражданами самим распоряжаться своими деньгами, высказались 28% опрошенных. При этом 83% респондентов поддерживают механизм прогрессивной шкалы налогообложения, означающий более высокие налоги для богатых, а 13% выступают за одинаковую налоговую ставку для всех.

Опрос проходил 2 марта методом телефонного интервью. Он охватил 1600 граждан старше 18 лет.

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