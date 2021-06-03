Санкт-Петербург, , 08:39 — REGNUM В 2020 году Россия стала 11-й в рейтинге 20 наиболее привлекательных для инвестиций европейских стран. Об этом 3 июня сообщается в исследовании компании EY, которое будет представлено позднее на Петербургском международном экономическом форуме.

«В 2020 году зарубежные инвесторы вложили средства в 141 проект на территории России. Этот показатель позволил стране занять одиннадцатое место в списке 20 наиболее привлекательных для инвестиций стран Европы», — приводит текст исследования РИА Новости.

Также указывается, что с 2019 года, когда в РФ зарубежные инвесторы вложились в 191 проект, число прямых зарубежных инвестиций снизилось на 26%.

При этом первое место в рейтинге EY привлекательных для инвестиций европейских стран заняла Франция (985 проектов), второе — Великобритания (975) и третье — Германия (930), также в лучшую десятку вошли Испания, Бельгия, Польша, Турция, Нидерланды, Ирландия и Португалия.

Кроме того, в исследовании указывается, что показатель по РФ сравним с динамикой других европейских стран. В то же время, уточняется, что число проектов в прямыми иностранными инвестициями в России сравнимо с показателями 2014 года.

Вместе с тем, поясняется, что пандемия коронавирусной инфекции и риски санкций в отношении РФ сильно повлияли на активность международных инвесторов в стране.

«Неопределенность из-за COVID-19 стала причиной снижения иностранных инвестиций во всем мире: по оценкам UNCTAD, глобальные ПИИ сократились в 2020 году почти в два раза (на 42 процента) до уровня, который последний раз был в 1990-х годах. А санкционные и геополитические риски сыграли значительную роль именно для России: индекс геополитического риска страны в 2020 году составил 126 пунктов, что на 11 процентов выше среднего уровня за предыдущие 10 лет», — говорится в исследовании.

Помимо того, поясняется, что данное место России в рейтинге связано с высокой базой прошлых лет, когда в 2017 году наша страна заняла в нем пятое, рекордное место.

«Но на фоне экономического спада пандемия оказала влияние на иностранные инвестиции, сопоставимое по силе с санкционным шоком 2014 года», — уточняется в исследовании.

Также добавляется, что увеличивается доля инвесторов, предпочитающих развивать уже существующий бизнес, продолжает расти и в минувшем году таких было 31% (44 проекта), в то время как в 2019 году таковых было 23%. В то же время число вкладывающих в создание новых мощностей инвесторов из-за рубежа все равно выше и в 2020 году их было 69% (97 проектов), а в 2019 году — 77%.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июня стало известно, что более 20 соглашений планирует заключить руководство Башкирии на XXIV Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).