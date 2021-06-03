Куала-Лумпур, , 08:36 — REGNUM В Малайзии к концу августа суточное число смертей от COVID-19 может удвоиться, а общий показатель смертности — подскочить в девять раз. Об этом со ссылкой на прогноз члена научного совета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) профессора Адибу Камарулзаману 3 июня сообщает газета The Star.

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«Проведённые исследования указывают, что нынешние темпы распространения пандемии в Малайзии приведут к приросту летальных исходов на уровне 200 случаев в сутки, а к сентябрю их общее число достигнет 26 тысяч», — заявляет эксперт ВОЗ. По его словам, COVID-19 становится в стране второй (после сердечно-сосудистых заболеваний) причиной смертности.

По данным министерства здравоохранения Малайзии, в настоящее время заполняемость палат интенсивной терапии уже значительно превышает их оптимальную вместимость. При этом заполняемость обычных палат в больницах достигла 85%, а специальных изоляционных центров — 65%. Глава ведомства Хишам Абдула ранее заявил, что приоритет в госпитализации будет отдаваться пациентам с более высокими шансами на выздоровление.

Напомним, что в Малайзии в настоящее время наблюдается резкий рост числа случаев заражения коронавирусом, в связи с чем правительство на срок до 7 июня ввело систему контроля за перемещениями граждан на национальном уровне.

Как сообщало ИА REGNUM, Малайзия планирует открыть ещё больше крупных центров для вакцинации граждан.

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