Москва, , 08:32 — REGNUM В Москве предлагают одну из самых высоких зарплат — до 300 тыс. руб. в месяц. На эту должность приглашают замруководителя сети салонов красоты с высшим образованием и стажем работы не менее пяти лет, приводит данные исследования сервис «Работа.ру».

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Также есть свободные вакансии на место помощников по хозяйству в загородном доме с проживанием с зарплатой до 280 тыс. руб., на должность дизайнера-консультанта в мебельном салоне или разработчика в стартапе (до 250 тыс. руб.).

Требуется на работу в стоматологическую лабораторию техник-керамист с зарплатой до 250 тыс. руб., а в транспортную компанию — операционный директор с от 200 тыс. руб. в месяц.

Как сообщало ИА REGNUM, в России назвали самые высокооплачиваемые вакансии — инженеры, пилоты, машинисты, программисты и стоматологи.

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