Улан-Удэ, , 08:31 — REGNUM В Бурятии предприниматели и общественники, представляющие интересы бизнеса обратились к коллегам с просьбой соблюдать меры профилактики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

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По словам председателя местного отделения организации «Опора России» Владимира Манжуева, опыт прежних локдаунов показал, что такая мера губительна для малого и среднего бизнеса. В связи с этим он призвал предпринимателей сохранить здоровье потребителей.

«Пандемия больнее всего ударила по бизнесу, по предпринимателям. Если введут новые ограничения, бизнес Бурятии просто не выживет. Большая просьба — соблюдайте все правила профилактики!» — обратилась к заведениям общепита и торговли вице-президент Торгово-промышленной палаты региона Валентина Намсараева.

Между тем, с начала работы оперативного штаба в республике было выявлено около 15,6 тыс. нарушений санитарных требований.

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