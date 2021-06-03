Вена, , 08:34 — REGNUM Австрия приветствует отказ Соединенных Штатов от принятия еще одного пакета санкций против компаний, принимавших участие в строительстве газопровода «Северный поток — 2», поскольку он отвечает экономическим интересам страны. Об этом 3 июня сообщает ТАСС со ссылкой на канцлера Австрии Себастьяна Курца.

«Я очень рад, что США больше не угрожают санкциями компаниям, участвующим в проекте «Северный поток — 2». Мы, как и Германия, продолжаем поддерживать «Северный поток — 2», потому что это отвечает нашим экономическим интересам», — сообщил Курц.

Канцлер Австрии также отметил, что «Северный поток — 2» способствует «обеспечению энергетической безопасности Европы».

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что Россия не придаёт особого значения информации о возможной отсрочке введения Вашингтоном «второго пакета санкций» против «Северного потока — 2».

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