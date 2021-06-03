Токио, , 08:29 — REGNUM Посол Индонезии в Японии Хери Ахмади вручил награду японскому рыболовецкому судну FV Fukuseki Maru 15 за спасение 20 граждан Индонезии, сообщает Sindonews.

Правительство выразило признательность японскому судну за спасательную операцию.

Хорошие отношения между Индонезией и Японией, продолжил посол, отмечены не только тесными отношениями между государством и частным сектором, но и между народами двух стран.

Индонезийское судно KM Bandar Nelayan 118 потерпело крушение и затонуло в Индийском океане примерно в 650 морских милях к западу от Перта (Австралия). Весь экипаж судна, насчитывающий 20 граждан Индонезии, был спасен.

Японское рыболовное судно ответило на запрос о помощи и помогло членам экипажа эвакуироваться. Затем весь экипаж был переведен на корабль ВМС Австралии, прибывший на место для оказания медицинской помощи. Граждане Индонезии смогли вернуться на родину 21 мая 2021 года.