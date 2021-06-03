Тбилиси, , 08:32 — REGNUM Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прибыл в Тбилиси с официальным визитом в ночь со 2 на 3 июня. Об этом сообщает грузинское «Общественное телевидение».

По данным журналистов, главу украинского правительства встречал в аэропорту министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани. Сегодня, 3 июня должна пройти официальная церемония встречи с участием грузинского премьер-министра Ираклия Гарибашвили.

Сообщается, что главы правительств двух стран проведут переговоры в закрытом формате. После этого запланирован их выход к представителям СМИ, чтобы сделать официальные заявления.

Кроме того, в ходе визита Шмыгаля предусмотрены его встречи со спикером парламента Грузии Кахой Кучаврй и патриархом Грузинской православной церкви Илиёй Вторым.

Стоит отметить, что прошлой ночью в Грузию также прибыли сенаторы США Джин Шахин и Роб Портман. Перед этим они посещали Киев.

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер-министр Украины посетит с официальным визитом Грузию