Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, , 08:26 — REGNUM В ямальском городе Ноябрьске для детей из малообеспеченных семей планируют оставлять бесплатные билеты в кино и на каток. Об этом сообщила депутат Заксобрания ЯНАО Надежда Гудкова в своём Instagram-аккаунте.

К ней на приём в рамках тематической недели по вопросам материнства и детства с предложением об организации бесплатного досуга детей из малообеспеченных семей пришёл отец ученика школы №13. Он сообщил, что его сын учится в дружном классе. Но всегда находятся несколько ребят с трудным финансовым положением в семье, у которых нет денег на билет в кино или на каток, и они не могут пойти вместе со школьным коллективом. Мужчина отметил, что данная ситуация типична для многих классов. Как вариант, он предложил раз в месяц проводить в Ноябрьске бесплатные киносеансы и массовые катания на коньках для детей.

«Хорошее предложение. Уже обсудила его с руководителями учреждений культуры и спорта. В ближайшее время постараемся ввести в Ноябрьске такую практику», — обнадёжила Гудкова.