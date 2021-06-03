Берлин, , 08:43 — REGNUM Украина пока не планирует возвращать ядерный статус. Об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью журналу Loyal.

«Что же касается восстановления статуса ядерной державы, то здесь я хотел бы пока успокоить наших немецких друзей — на данном этапе эта тема для нас не стоит на повестке дня», — сказал дипломат.

Мельник обвинил Россию в «захвате» 7% территории Украины, а также отметил, что большинство украинского населения сожалеет об отказе от ядерного оружия в 90-е годы XX века.

Напомним, с 2014 года, когда на Украине произошёл вооружённый госпереворот, новые власти страны бездоказательно обвиняют РФ в «вооружённой агрессии», отрицая тот факт, что на Украине идёт гражданская война. В действительности Россия не является стороной данного конфликта, а только способствует его прекращению, настаивая на выполнении Украиной Минских соглашений.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2021 года Мельник заявил, что Украина может восстановить свой ядерный потенциал, если её не возьмут в НАТО.

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