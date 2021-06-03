Бразилиа, , 08:26 — REGNUM Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Бразилии за сутки выросло на 95 601 и составило 16 720 081. Об этом 3 июня сообщается на сайте бразильского минздрава.

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Отмечается, что всего летальных исходов в Бразилии с начала пандемии составило 467 706. В общей сложности за этот период выздоровели более 15,1 млн пациентов с коронавирусом.

За предшествующие сутки число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом составило 78 926.

Напомним, в Бразилии по инициативе Национального агентства по санитарному надзору (Anvisa) из-за угрозы распространения нового коронавируса на неопределённый срок был введён запрет на въезд иностранцев любым способом кроме прибытия самолётом.

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