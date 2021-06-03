Уфа, , 08:27 — REGNUM Уголовное дело по факту травмирования ребенка во дворе школы передано в суд Уфы. Об этом 3 июня сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По версии следствия, в конце прошлого года в Уфе 70-летний мужчина убирал снег снегоуборочной машиной во дворе лицея № 155. Около техники бегали школьники, которые пробегали под струей снега. Следователи считают, что один из школьников упал, его нога оказалась во вращающемся механизме. В итоге 9-летний мальчик получил перелом лодыжки и травму голени.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам выполнения работ, которые не отвечали требования безопасности.

«Вопреки требованиям локальных актов образовательного учреждения уборка снега проводилась с нарушением техники безопасности и в присутствии детей», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что свою вину фигурант уголовного дела признал. Материалы дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии экс-учителя физкультуры обвинили в жестоком обращении с детьми.