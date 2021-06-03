Владивосток, , 08:32 — REGNUM Две отечественные вакцины от коронавируса в Приморье имеются в достаточном количестве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 июня в пресс-службе правительства региона. Врачи призывают приморцев пересмотреть отношение к вакцинации и сделать прививку.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России – ситуация непростая, вакцинируйтесь скорее»

Для вакцинации предлагается «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».

На 3 июня в Приморье первую прививку сделали уже 155 470 человек, завершили полный курс — 113 119 человек.

Читайте также: Ситуация близка к критической — молодёжь Приморья тяжело переносит COVID-19

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье продолжает увеличиваться число новых выявленных зараженных коронавирусом — за минувшие сутки лаборатории подтвердили ещё 51 случай, накануне — 45.