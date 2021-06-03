Кызыл, , 08:21 — REGNUM Уровень воды в реках на территории Тувы продолжает снижаться. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканской службы гражданской обороны и ЧС, возле Тоора-Хема и Кызыла уровень Енисея понизился на 42 см, Малого Енисея — на 32 см.

Между тем, в настоящее время в некоторых районах республики продолжают действовать режимы функционирования «Чрезвычайная ситуация» или «Повышенная готовность».

«Органам местного самоуправления рекомендовано отменить режимы функционирования и перейти в повседневную деятельность», — добавили в ведомстве.

Как отмечается, несмотря на стабилизацию паводковой ситуации, контроль за оперативной обстановкой сохраняется.