Сеул, , 08:25 — REGNUM Валютные резервы Южной Кореи за месяц выросли на $4,2 млрд. Об этом 3 июня сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Согласно опубликованным данным, на конец мая 2021 года валютные резервы страны составляли $456,46 млрд.

Эксперты отмечают, что рост показателя связан с ослаблением доллара, увеличением суммы активов в других валютах в перерасчёте на доллар, а также с ростом доходов с активов в иностранной валюте.

Ценные бумаги в Южной Корее выросли на $1,98 млрд, до $414,05 млрд, а депозиты — на $2,21 млрд, до $29,44 млрд. Золото сохранилось на уровне $4,79 млрд.

По состоянию на конец апреля Южная Корея занимала восьмое место в мире по валютным резервам. Первое место занял Китай — $3,19 трлн, на втором была Япония — $1,3 трлн, на третьем Швейцария — $1,07 трлн.