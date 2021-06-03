Ижевск, , 08:20 — REGNUM .В Удмуртии с момента начала вакцинации до 3 июня прививку от коронавируса сделали 119 257 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Второй компонент препарата получили 95 114 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью. Более половины привитых — граждане в возрасте старше 60 лет и люди с хроническими заболеваниями.

За минувшие сутки были вакцинированы 1279 человек. 905 жителей Удмуртии за указанный период получили второй компонент препарата, полностью завершив вакцинацию.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 3 июня в республике провели 1 167 530 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 3719 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 2190 исследований.

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