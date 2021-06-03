Токио, , 08:41 — REGNUM Правительство Японии считает неприемлемым задержание российскими пограничниками в Охотском море 28 мая японского рыболовного судна. Об этом на пресс-конференции заявил генеральный секретарь правительства страны Кацунобу Като.

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«Мы считаем, что действия российской стороны неприемлемы, в связи с чем по дипломатическим каналам в Москве, Южно-Сахалинске и Токио был заявлен протест», — добавил представитель японского правительства.

Он указал на то, что японская сторона настаивает, что лов японским судном осуществлялся в японской эксклюзивной экономической зоне, а не в российской, как это утверждает Москва.

Генсек также добавил, что Япония требует немедленного освобождения японского судна и находящихся на нём рыбаков. Като добавил, что, по имеющейся информации, проблем со здоровьем у экипажа судна не наблюдается.

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«Они также обеспечены питьевой водой и продуктами питания», — уточнил представитель правительства Японии.

Напомним, 28 мая пресс-служба управления ФСБ России по Сахалинской области сообщила, что в Охотском море была задержана рыболовецкая шхуна под флагом Японии. Судно опасно маневрировало, пыталось скрыться и создавало угрозу столкновения с пограничным сторожевым кораблём.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе осмотра шхуны были обнаружены живые крабы, варёно-мороженая крабовая продукция и промысловое оборудование. Судно-нарушитель было доставлено в порт Корсаков для проведения разбирательства.